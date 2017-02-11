 

Задолженность украинцев за услуги ЖКХ выросла более чем вдвое в минувшем году

11 февраля 2017 г. 13:54
Источник: Интерфакс-Украина
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За минувший год общая сумма задолженности населения Украины за оплату услуг ЖКХ увеличилась на 12,5 млрд грн, то есть более чем в два раза, на сегодня долг перевалил за 23 млрд грн, сообщает еженедельник "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA).

"На конец декабря 2016-го задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 9,4 млрд, за газоснабжение - 6,4 млрд, за содержание домов и придомовых территорий - 2,4 млрд, за централизованное водоснабжение - 1,5 млрд, за вывоз бытовых отходов - 0,4 млрд, за электроэнергию - 3,3 млрд грн. Итого – 23,4 миллиарда долгов", - говорится в опубликованной в последнем номере ZN.UA статье.

В то же время, по итогам первого полугодия 2016 г. государство из-за неадекватных норм потребления и субсидий "переплатило" за газ 11 млрд грн., отмечается в публикации.

С декабря прошлого года в Украине наблюдается рост задолженности населения по оплате услуг ЖКХ. Согласно инфляционному отчету НБУ, объемы потребления населения (в которое входят не только услуги ЖКХ) с конца 2014 года опережали рост его доходов.

До прошлого года уровень оплаты услуг ЖКХ населением в Украине всегда превышал 90%. С декабря прошлого года наблюдается рост задолженностей за оплату услуг ЖКХ населением. Уровень оплаты с начала 2016 г составил - 82,8%, а в декабре –только 63,8%.

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