 

Захваченный под Авдеевкой сепаратист дал показания

01 февраля 2017 г. 16:28
Источник: Корреспондент.net
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Боевик, захваченный силами АТО возле Авдеевки, дал первые показания в рамках следственных действий, передает пресс-служба СБУ.

"Террорист по кличке "Голова" в 2014 году присоединился к бандформированию "Восток", в 2016 году перешел в другую вооруженную группировку т.н. ДНР… При попытке штурма позиций украинских подразделений 29 января он получил ранения и был покинут боевиками", – отметили в СБУ.

В ведомстве добавили, что во время допроса "боевик подтвердил многочисленные факты присутствия на временно оккупированной территории Донецкой области российских военных и инструкторов по боевой подготовке".

Видео: 

Бойовик, захоплений у районі авдіївської промзони, дав перші покази

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