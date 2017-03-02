Запущенное архитектурное наследие. В сети набирает популярность акция с хэштегом созидатель_Харькова

Видите по слоям - желтая краска, потом голубая, потом там коричневая, зеленая. И таким образом до семи слоев краски.

Удивительный образец росписи в стиле слобожанского модерна под побелкой в конце 70-х обнаружил один из исследователей творчества знаменитого украинского художника-баталиста Николая Самокиша. Эта монументальная роспись, рассказывает Наталья Нечепуренко, последняя, которую создал художник и единственная, которая дошла до наших дней. Правда сможет ли она сохраниться и дальше, не ясно. С 80-х годов здесь, в этом подъезде, в котором встретились галицкий и слобожанский модерн, не проводились реставрационные работы. Из-за этого часть росписи была утрачена - ее просто смыло водой. Ущерб нанесли и те, кто проводил новые коммуникации. Возможность восстановить роспись даже по контурам у реставраторов есть, говорит Наталья. Поиском возможностей осуществить необходимые работы она занимается уже три года. Говорит, финансов для этого нет.

Наталья Нечепуренко, творческая мастерская "Слобожанский ладинец":

Город говорит, что у него в городском бюджете эти деньги не заложены. То есть закладываются деньги на строительство каких-то памятников, против которых поднимается весь город, но реставрация достояния международного, ну на это, считается, что в городской бюджет деньги закладывать ненужно.

А вот еще один образец модерна - особняк бельгийского промышленника Шапара. Здесь сохранились как решетки при входе, так и аутентичные двери. Правда, вид у них совсем запущенный. Напротив особняка промышленника - расположена кондитерская фабрика. Появилась она тут в конце 19 века. После революции была переоснащена. Говорят, попробовать конфет сюда приезжала Надежда Крупская. После ее визита фабрика получила ее имя. Теперь это лишь груда развалин, где еще относительно цел фасад. Целый поток фотографий разрушающегося или уже уничтоженного архитектурного Харькова появился на странице с хэштегом созидатель_Харькова. Такой реакции, рассказывает инициатор флешмоба краевед Антон Бондарев, не ожидал.

Антон Бондарев, краевед:

Для жителей города Харькова это что-то родное, близкое. Для исследователей, ну мы же знаем, что это за особняки, как они строились, кто в них жил. Это, действительно, родные люди. А их разрушение равносильно наверное смерти близких. В силу этого много людей прорвало.

Идея флешмоба у Антона Бондарева появилась спонтанно, как реакция на заявление главного архитектора города Сергея Чечельницкого. В конце февраля электронная петиция с требованием отстранить его от занимаемой должности набрала необходимое количество голосов. После чего Чечельницкий заявил, что все подписавшиеся, а это более 5 тысяч человек, разрушители, себя же причислил к созидателям. Правда, благодаря таким созидателям, отмечает историк Андрей парамонов, Харьков может остаться без исторического центра.

Андрей Парамонов, историк:

В городе ситуация ведь в чем заключается, что нет никакого контроля. Масса зданий, в которых подстроены балконы, увеличены балконные проемы, вставляются металлопластиковые окна и таким образом здание теряет свою аутентичность. И превращается из памятника архитектуры просто напросто в некоторое подобие его.

Узнать, что думает сам архитектор о реакции харьковчан и о культурном наследии Первой столицы, не удалось. На телефонные звонки он не отвечает.