 

Заседание по делу налоговика, подозреваемого в получении взятки в полмиллиона гривен перенесено из-за смены адвоката

17 января 2017 г. 14:41
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Первое заседание по делу работника фискальной службы, которого подозревают в получении взятки на сумму 500 тысяч гривен перенесли из-за смены адвоката, оно назначено на 22 февраля.

Напомним, в августе 2016-го руководитель одного из управлений ГФС в Харьковской области был задержан правоохранителями по подозрению в вымогательстве и получении крупного денежного вознаграждения за то, что не будет исключать предприятие из Единого реестра субъектов хозяйствования.

В январе дело налоговика было направлено в суд. Санкция статьи "Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере, или совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение" предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

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