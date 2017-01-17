Заседание по делу налоговика, подозреваемого в получении взятки в полмиллиона гривен перенесено из-за смены адвоката

Первое заседание по делу работника фискальной службы, которого подозревают в получении взятки на сумму 500 тысяч гривен перенесли из-за смены адвоката, оно назначено на 22 февраля.

Напомним, в августе 2016-го руководитель одного из управлений ГФС в Харьковской области был задержан правоохранителями по подозрению в вымогательстве и получении крупного денежного вознаграждения за то, что не будет исключать предприятие из Единого реестра субъектов хозяйствования.

В январе дело налоговика было направлено в суд. Санкция статьи "Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере, или совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение" предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.