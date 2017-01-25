Харьков вновь начало засыпать снегом. Сегодня с короткими перерывами он шел почти весь день, с утра до вечера. И как обычно стал испытанием для муниципальных служб. Так, если автодороги и тротуары в центральной части города исправно чистятся и посыпаются солью с песком, то в спальных районах ситуация как обычно была критической. Особенно сильно беспомощность коммунальщиков проявляется возле жилых домов, где прогулка по тротуару становится испытанием даже для молодежи, а по придомовым дорогам машины проезжают с опаской - боятся заноса. Пешеходы и водители в один голос утверждают, что недовольны качеством работы коммунальных служб.

Юрий Шемет, автомобилист

Заносит, развернуться бывает нереально. То есть дворы как бы критично, а так, в общем, дороги центральные более-менее нормальные.

Александр

Сильно плохо не могу сказать, а в среднем, то есть стараются чистят, но вот которые отдаленные районы, там конечно вот сложновато.

Виктория Анатольевна, пенсионерка

Сложно. Ну, сложно, потому что вы понимаете, молодой он быстрее перескочит эти все сугробы, Заснеженные улицы и частые травмы: в Харьков вернулась непогода чем мы.

Из-за отсутствия нормальной уборки и перепадов температур снег тает и превращается в лед, добавляя работы уже медикам. Заведующий травмпунктом говорит, что в зимний период к ним чаще поступают люди с переломами и повреждениями мягких тканей, а за сутки травматологическое отделение в среднем принимает более полусотни человек.

Алексей Гончаров, заведующий травмпунктом

Зима мало влияет на количество обращаемости, а гололед - да, холод тоже не очень. И, скажем так, процентов на 30-40 увеличивается обращаемость ввиду гололеда.

В КП "Харьковблагоустройство", впрочем, как обычно твердят, что к сильным снегопадам готовы, посыпочным материалом и оборудованием обеспечены, а на улицах, работают сразу все дворники, которыми располагает предприятие. Но если снег продолжит сыпать и ночью с такой же интенсивностью, то, скорее всего, завтра харьковчанам придется в очередной раз рисковать здоровьем на скользких и заснеженных улицах города.