Завтра стартует продажа билетов на Евровидение-2017, цена – от 8 до 500 евро

Билеты на песенный конкурс Евровидение-2017 поступят в продажу 14 февраля в 20:15.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба НТКУ.

"Около 70 тысяч билетов будут проданы на 9 концертов песенного конкурса, который пройдет в мае в Международном выставочном центре в Киеве. В частности, они будут продаваться на 6 репетиций, два полуфинала и финал Евровидения-2017", - говорится в сообщении.

Исполнительный директор песенного конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд рассказал: "Мы рады, что билеты поступили в продажу так быстро, несмотря на некоторую задержку. Уверены, что НСТУ нашла надежного партнера, компанию Concert.ua и их сервис станет самым удобным способом приобрести билеты на долгожданное событие для огромного количества фанатов Евровидения из разных стран. Также мы убеждены, что все, кто приобретет билеты, прекрасно проведут время в Киеве уже в этом мае".

Цена билетов будет варьироваться от 8 до 500 евро, а приобрести их можно будет на сайте www.concert.ua. Вещатель-организатор конкурса – Национальная общественная телерадиокомпания Украины привлекла компанию "Ticket", которой принадлежит Concert.ua.

"Мы придерживаемся нашего слогана песенного конкурса Евровидение-2017 – "Празднуй разнообразие". Именно поэтому позаботились о том, чтобы билеты на шоу были доступными для всех слоев населения – от влюбленных студентов до состоятельных людей", – отметил заместитель генерального директора ПАО НОТУ Павел Грицак.

Как известно, 62-й международный песенный конкурс Евровидение-2017 весной примет столица Украины. В конкурсе примут участие 43 страны. Это рекордное количество, за всю историю Евровидения повторялось лишь дважды – в 2008 и 2011 годах. Главной ареной станет Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.