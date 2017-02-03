 

Зайцы из Южной Америки. В харьковский экопарк прибыли патагонские мары

03 февраля 2017 г. 18:37
Автор: Карина Сулейманова
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Этого зверька, мару, часто называют патагонским зайцем из-за их внешнего сходства с ушастыми, манеры передвигаться и пугливости. Однако они, говорят специалисты, ближайшие родственники морских свинок и являются одними из самых больших грызунов на планете. В этом рейтинге уступают лишь капибаре, бобру и дикобразу. Вырастают мары до метра в длину, а их вес может достигать 15-18 килограммов.

Владимир Переходович, зав. зоологическим отделом экопарка

Живут они интересно. У них один мальчик, 2-3 девочки в семье. И обязательно, если они занимаются трапезой, кушают, то один обязательно стоит начеку и смотрит. Если вдруг он увидит какую-то опасность, они подает сигнал и все разбегаются . малыши убегают в норы,  взрослые разбегаются во все стороны.

Несмотря на то, что в дикой природе патагонские мары часто избегают контакта с людьми, в экопарке, говорят специалисты, новые обитатели ведут себя дружелюбно.

Владимир Переходович , заведующий зоологическим отделом экопарка

Абсолютно не агрессивные. Нормально они себя ведут . роют больше норы. То есть мы будет строить вольер уже с норами, где они будут прятаться , выводить там свое потомство.

Пока теплолюбивых животных, которые являются обитателями Южной Америки в экопарке держат на карантине, в специальном вольере с подогревом, в обычную клетку выпустят летом – когда температура станет более высокой.

Валерия Ващенко, замдиректора Фельдман экопарк по ветеринарным вопросам

У нас была ситуация,  к нам из Израиля прилетели серые гигантские кенгуру. Они,  в принципе, были нормально акклиматизированы под их среду обитания. То есть у них там +30, а они к нам прилетели, когда у нас было.

Патагонских мар привезли в Харьков в рамках проекта по обмену животными. В скором времени в экопарке появится еще множество новых обитателей - среди них рысь, лемур и горные свинки моко.

Видео: 

Зайцы из Южной Америки. В харьковский экопарк прибыли патагонские мары - 03.02.2017

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