Жадана задержали в Минске, расспрашивали о терроризме

Украинского поэта Сергея Жадана задержали в столице Беларуси без объяснения причин. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в субботу 11 февраля.

По словам поэта, около 2:00 ночи в номер пришли полицейские и доставили его в отделение, ничего не объясняя. Через некоторое время нашли в базе, что Сергею Жадану еще с 2015 года запрещен въезд в Российскую Федерацию "за террористическую деятельность", отмечает украинец.

"А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном. И если невозможность попасть в Казахстан я еще как-то переживу, то за Беларусь обидно. Ночевать пришлось в камере. На утро долго писали объяснительные, расспрашивали о терроризме. В конце концов, поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок", - написал Жадан.

Он обратился к МИД и посольству Украины в Беларуси с призывом отреагировать на то, что "украинских поэтов арестовывают без объяснения и держат в камере без причины".