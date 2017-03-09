 

Женский день на Харьковщине: парни украли тюльпанов на 4 тысячи

09 марта 2017 г. 14:42
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8 марта в Липецкий ОП обратился 18-летний харьковчанин с заявлением о грабеже. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители задержали двоих 22-летних парней. Установлено, что парни на рынке в с.Хроли отобрали в мужчины тюльпаны. Стоимость цветов составила около 4 тысяч гривен.
Вещественные доказательства изъяли.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

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