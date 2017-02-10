Жильцы против ресторана. Харьковчане требуют запретить строительство в их доме, в ЖЭКе отвечают - работы не ведутся

Под такие звуки, говорят жители дома по улице Чернышевской, 88, им приходится просыпаться каждое утро, даже на выходных. Строительные работы в здании, которому вскоре исполнится 90 лет, начались еще осенью. Раньше там была аптека, потом людям сообщили, что теперь в этом месте будет находиться офис, а вскоре жители дома узнали - здесь планируют открыть развлекательное заведение.

Людмила Подзолкова, жительница дома по ул. Чернышевской, 88:

И выведены уже огромные вентиляционные трубы и нам сказали. что это уже будет ресторан итальянский. Нас, это, конечно очень забеспокоило. И когда работали перфоратором и болгаркой видно было, что сносили несущие конструкции, все квартиры были в пыли в красной, вывезено было несколько машин старого такого красного кирпича.

Уже в начале января, говорят жители в этом помещении произошел пожар, теперь переживают и за свое жилье, и за собственную жизнь.

Елена Борщова, жительница дома по ул. Чернышевской, 88:

Шум болгарок и перфораторов заглушал звуи птиц и всего населения. Ну и ситуация в доме, которому 90 лет, все деревянные перекрытия. ждать когда здесь будет пекельна кухня?

Александр Орлов, житель дома по ул. Чернышевской, 88:

13 января в 4 часа вечера, в пятницу. Во время пожара были разрушены трубы отопления. Дом был отключен от отопления на 12 часов.

Люди говорят, проектную документацию им не показывают, внутрь помещения не пускают ссылаясь на частную собственность, контактов владельца тоже никто не дает. Более того, на коллективное обращение жителей, в "Жилкомсервисе" ответили письмом, в котором сказано - комиссия проверку провела, и на месте представители ЖЭКа строительных работ не увидели, а строительный мусор, написали в ответе харьковчанам, на придомовой территории отсутствует. В свою очередь, в инспекции государственного архитектурного контроля сообщили, что информация о разрешении на какие-либо строительные работы в подвальных помещениях и на первом этаже дома в реестре отсутствует. По словам юристов, имея на руках такой ответ ГАСКа жильцам нужно потребовать, чтобы те провели тщательную проверку, и уже в случае если инспекторы бездействуют, обращаться в суд.

Роман Чумак, адвокат:

Если такого разрешения нет, то лицо привлекается к ответственности к административной и обязуется привести в соответствие в предыдущем состоянии такое помещение. Если же сотрудники ГАСКа бездействуют, в таком случае жильцы видят, что никаких действий не принимается, то в таком случае советую жильцам обратиться в суд уже самостоятельно.

Жильцы говорят, уже готовят новые письма в несколько инстанций, кроме того записались на прием к мэру и намерены требовать решить их проблему. Тем временем, в Харьковском горсовете пообещали прокомментировать журналистам эту ситуацию на следующей неделе.