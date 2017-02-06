Жители Авдеевки все еще нуждаются в помощи. Волонтеры о необходимом

Что такое обстрелы из тяжелой артиллерии волонтер Елена Гуляева знает не понаслышке. До зимы 2015-го она жила в Авдеевке со своей семьей. Об отъезде Елена задумалась, когда начали бить по жилым кварталам. Правда, сразу уехать не смогли - желающих покинуть город, который стал эпицентром боевых действий, было много. Почти трое суток женщина со своей родней провела, прячась в ванной и туалете. Интенсивность обстрелов была такой, что выбраться куда-либо было нереально.

Елена Гуляева, волонтер:

В этот же день с интенсивностью два три часа регулярно прилетали снаряды в город. То есть выйти на улицу было невозможно. Выйти куда-то, набрать воды также было невозможно.

Вот эти осколки с собой из Авдеевки привез волонтер, руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин. В зоне конфликта он находился с самого начала обострения ситуации. Говорит - такой интенсивности обстрелов, а главное - использования реактивной артиллерии, не помнит еще с момента боев под Дебальцево.

Это разорванная ракета, выпущенная из БМ Град-21. Эта часть ракеты была найдена на улице Заводской, 96. Она попала в жилой дом. Это одна из частей управления ракетой Град.

Результатом обстрелов стало разрушение 179-ти домов, из которых 50 уже не подлежат восстановлению. Авдеевеку, в которой, по данным волонтеров, проживало около 22-х тысяч человек, за последние дни покинуло несколько тысяч. Часть были вывезены благодаря государственной эвакуации и христианским миссиям. Остальные выезжали своим ходом. Те же, кто остался, в первые дни очень нуждались в обогреве и теплой еде. В те дни, когда Авдеевка осталась без света и тепла, а столбики термометров опускались ниже 20 градусов мороза, у волонтеров в час уходило по 6-7 бидонов горячего супа. Накануне к вечеру было восстановлено электроснабжение.

Евгений Каплин, руководитель гуманитарной миссии "Пролиска":

Четыре попытки было электриков «Д-ТЭКа» выйти на линию электропередач. Четыре раза были письменные гарантии с двух сторон. 4 раза, когда электрики с саперами выходили на линию электропередач, артиллерия открывала прицельный огонь.

Между тем без света, говорит Каплин, остается часть, примыкающая к промзоне. Туда волонтеры завезли электрогенераторы. И учитывая, что централизованная подача электроэнергии тут восстановится не скоро - район до сих пор под обстрелами - местные жители остро нуждаются и в свечках. Среди необходимого также - лекарства, памперсы для взрослых, еда и одежда. Это все необходимо пожилым жителям Авдеевки, кто не в состоянии добраться самостоятельно до пунктов обогрева и волонтеров. Да и помощь до них доходит не всегда - не каждый, отмечает Каплин, готов раздавать гуманитарку под артобстрелом.

Евгений Каплин, руководитель гуманитарной миссии "Пролиска":

В тот момент, когда мы находились на улице Лермонтова, 74, по адресу это часть, примыкающая к Есиноватской развязке, выдавали генераторы, выдавали продукты питания и выдавали теплые одеяла, по нам начала работать тяжелая артиллерия. Люди живут там в этих условиях постоянно, большинство из них не имеет возможности выйти в центральную часть города на те же пункты обогрева, потому что это в основной массе пожилые люди. 70 - 80 плюс лет.

Сейчас ситуация понемногу стабилизируется. Эти сутки, говорит Каплин, были относительно тихими. По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в городе уже нет проблем с теплоснабжением. Вода поставляется согласно графику. Есть и электричество. Но у волонтеров работы меньше не становится. По данным ЮНИСЕФ в Авдеевке продолжают оставаться 17 с половиной тысяч человек, 2 с половиной тысячи из которых - дети.