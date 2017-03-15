Зоозащитники VS коммунальщики. В Харькове общественники настаивают на реформировании "Центра обращения с животными"

Это отрывок из ролика, опубликованного в Интернете львовским КП "Лев", которое занимается вопросами связанными с бродячими животными в городе. Именно львовское предприятие харьковские зоозащитники считают примером европейского подхода к решению проблемы. Основное направление их работы, подчеркивает представитель Львова Ирина Шевченко, не массовое уничтожение, а стерилизация животных, профилактика бешенства и других болезней, а также поиск новых хозяев.

Ирина Шевченко, представитель ЛКП "Лев":

Що стосується акценту вирішення проблеми безпритульних тварин. На сьогоднішній день діє програма відлову вакцинації і стерилізації, прилаштування, або відпуск у місце відлову. у 2015-му році було простерилізовано 507 собак, у 2016-му році - 660 собак та 285 котиків.

Кроме того, в работе предприятия учитывается замечания и зоозащитных организаций, и представителей мэрии. В свою очередь, харьковские зоозащитники подчеркивают, что в нашем городе все происходит с точностью наоборот. По словам общественников, деятельность КП "Центр обращения с животными" непрозрачна и неэффективна. Тем временем, в Департаменте жилищного хозяйства Харьковского горсовета отвечают с этим утверждением не согласны, и подчеркивают - предприятие работает открыто и результат заметен в городе, поскольку бродячих четверолапых на улице стало меньше. А вот вопрос стерилизации, уверены в мэрии, является спорным. С одной стороны это наиболее гуманный способ борьбы с увеличением количества бродячих животных, говорят в горсовете, с другой - не всегда самый эффективный, поскольку даже стерилизованные собаки и коты могут представлять опасность для человека.

Виктория Богатырь, начальник отдела Департамента жилищного хозяйства Харьковского горсовета:

И когда в 2012 году был случай смертельный, когда стая собак насмерть загрызла женщину, было принято решение. что дальше мы работаем только по Закону. При чем из этой стаи - из 8 собак, 6 были стерилизованы.

По итогам круглого стола, в котором участвовали зоозащитники, а также представители городской власти и коммунальщики было принято решение провести еще одну рабочую встречу. И уже после нее направить на рассмотрение мэрии проект комплексной Программы по регулированию численности бродячих животных с помощью биостерилизации. Она, уверены зоозащитники, будет учитывать не только принципы гуманного обращения с четверолапыми, но также интересы горожан, в частности будет идти речь о более эффективном расходовании денег из городского бюджета, которые ежегодно выделяют на уменьшение количества бродячих животных.