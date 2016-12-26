 

Парасюк предлагает жестче штрафовать за неправильное содержание животных

26 декабря 2016 г. 15:48
Источник: Корреспондент.net
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В Верховную Раду Украины внесено предложение ужесточить ответственность за неправильное содержание домашних животных. Соответствующий законопроект, инициатор которого внефракционный нардеп Владимир Парасюк, зарегистрирован на сайте парламента.

В пояснительной записке сказано, что изменения в Кодекс об админнарушениях в части содержания животных, необходимы из-за участившихся случаев пренебрежительного отношения к правилам содержания животных. Также, в некоторых случаях в квартирах содержатся опасные животные – например, хищники и рептилии, а собак бойцовских пород выгуливают без намордников.

Для нарушителей предлагается установить штраф от 10 до 30 необлагаемых доходом минимумов (170-510 грн) для граждан, и 50 – 100 минимумов (850-1700 грн) для субъектов предпринимательской деятельности.

Также предлагается наказывать владельцев животных, которые сильно загрязнили окружающую среду. За это граждан оштрафуют на 100-200 необлагаемых минимумов (1700-3400 грн) с конфискацией животных, а должностных лиц и предпринимателей – на 100-200 необлагаемых минимумов (1700-3400 грн).

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