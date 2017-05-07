Патрульные задержали расхитителей стройматериалов

6-го мая, около 22.00 часов, на линию 102 поступил звонок о проникновении неизвестных в частный дом на улице Виноградной, сообщает пресс-служба патрульной полиции г. Харьков.

После прибытия по указанному адресу, патрульные от соседей узнали, что в соседнем доме двое неизвестных мужчин выносят строительные материалы. Также соседи отметили, что наблюдают разграбление строящегося дома не в первый раз.

Зайдя в дом, патрульные встретились с двумя мужчинами, которые не смогли пояснить, кто они и чем занимаются в недострое.

Мужчины были задержаны копами до установления обстоятельств события и вызвали следственно-оперативную группу. Полиции удалось выяснить, что один из задержанных уже имел проблемы с законом.