Под Харьковом девочка упала в костер

Информация о происшествии поступила в Барвенковский отдел полиции сегодня около 11:25. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По предварительным данным, дети играли во дворе, разожгли костер. Мать в это время уехала по делам, оставила детей с бабушкой. Вдруг к бабушке прибежал мальчик и сообщил, что 4-летняя сестра упала в костер.

Когда женщина прибежала, увидела ребенка в огне, стала спасать, после чего вызвала скорую. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью - ребенок умер в больнице.

Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".