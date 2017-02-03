10-летней девочке подарили ее первый дробовик и она расплакалась от счастья - видео

Родители 10-летней американки по имени Пресли подарили ей ружье Beretta 686 Silver Pigeon. Такой подарок вызвал негодование в соцсетях.

На ролик, в котором Пресли распаковывает свой новый дробовик и начинает плакать от счастья, обратило внимание издание The Mirror.

Видео опубликовали на официальной странице итальянской оружейной компании BERETTA, за неделю он набрал более 5 миллионов просмотров и вызвал бурную дискуссию о уместности такого подарка:

"Это Америка. Страна, в которой ты не можешь купить алкоголь или сигареты, пока тебе не исполнилось 21, но у тебя может быть собственное ружье"

"Это видео ужасно!!! Дети должны плакать от счастья, когда им дарят щенков или новую игру, но не из-за оружия! Мне очень жаль, но это ужасно !!! Я так думаю, потому что я итальянец, и мы здесь очень осторожны с оружием, которое может убить кого-то! Это не должно интересовать детей мне очень жаль"

"Это замечательно, что ребенок настолько благодарен и признателен родителям за подарок, но это очень неправильно, что подарок - дробовик. Оружие опасно, и не должно быть в руках детей."

Beretta 686 Silver Pigeon - гладкоствольное переломное двуствольное ружье 12 калибра. Используется для охоты и спортивной стрельбы.