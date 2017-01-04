 

150 иностранных судов незаконно заходили в крымские порты в 2016 году

04 января 2017 г. 16:11
Источник: Левый берег
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За период с 1 января по 31 декабря 2016 года 150 торговых судов под флагами иностранных государств (в том числе 49 под флагом не России) заходили в порты оккупированного Крыма - Евпатории, Севастополя, Ялты, Феодосии, Керчи - в нарушение запретов и санкций.

Об этом свидетельствует мониторинг издания BSNews, которое использует для этого системы отслеживания судов по АИС (автоматическая идентификационная система).

В 2016 году к 110 "старым" нарушителям, заходившим в оккупированный Крым в 2015 или 2014 годах, добавилось 40 судов, нарушивших режим оккупированной территории впервые. Большинство из них были российскими.

За три года в базу нарушителей режима оккупированной территории попали уже 283 суда.

Мониторинг ведется в отношении морских судов, которые осуществляют пассажирские и грузоперевозки в/из портов Крымского полуострова, а также специальных судов, участвующих в реализации крупных инфраструктурных проектов оккупационных властей (земснаряды, суда-кабелеукладчики, трубоукладчики).

Напомним, что 30 апреля 2014 года Украина официально закрыла порты Крыма ("Севастополь", "Евпатория", "Ялта", "Феодосия" и "Керчь") для международного судоходства. Кроме того, в уголовный кодекс Украины внесена статья 332-1 о нарушении правил въезда на временно оккупированную территорию Украины. Согласно этому законодательному акту, члены экипажа судна, прибывающие на его борту в Крым, попадают под административную и уголовную ответственность перед Украиной за незаконное групповое пересечение границы и нарушение порядка въезда на оккупированную территорию.

Через год они были изъяты из перечня морских портов Украины, открытых для захода иностранных судов.

Несмотря на запрет, многие суда игнорируют решение Украины и по-прежнему заходят в крымские порты.

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