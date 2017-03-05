20 человек погибло и 91 ранено в ходе конфликта на Донбассе с начала года, - ООН

Организация Объединенных Наций констатирует, что с начала 2017 года всего погибло 20 человек и 91 ранено в ходе конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"С начала года УВКПЧ (Управление верховного комиссара ООН по правам человека) подтвердило 111 жертв среди гражданского населения (20 смертей и 91 раненых), по сравнению с 51 в ноябре-декабре 2016 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство мирных жителей пострадали в результате обстрела из танков, артиллерии или систем залпового огня.

Кроме того, в докладе отмечается, что в результате обстрелов часто повреждаются дома, жизненно важные объекты инфраструктуры, школы, медицинские учреждения.

Также в отчете отмечается, что всего с 2014 года из-за конфликта на Донбассе погибло примерно 2000 мирных жителей, еще 6-7 тысяч было ранено.

При этом в УВКПЧ подчеркнули, что реальное число жертв может оказаться больше.

По состоянию на сентябрь 2016 года ООН оценивала количество погибших в 9578 человек и раненых - в 22236 в ходе конфликта на Донбассе.