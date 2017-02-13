 

8 правоохранителей свидетельствовали по делу Кернеса

13 февраля 2017 г. 18:13
Автор: Марина Николаева
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События, из-за которых мэр Харькова Геннадий Кернес и двое его охранников вот уже два года являются в суд, относятся к январю 2014 года. Тогда, возвращаясь с митинга на площади, Александр Кутянин и Сергей Ряполов заметили около гостиницы "Националь" много автомобилей с российскими номерами и решили их заснять.

За активистами началась погоня, которая, по версии следствия, закончилась в одном из кафе общепита. Оттуда активистов якобы силой увезла охрана Кернеса, после чего и похитители, и сам городской голова в "Национале", якобы допрашивали их с применения силы, угрожали убить. За два года судебного следствия были допрошены сами потерпевшие и несколько десятков свидетелей, но однозначно вина городского головы не была подтверждена.

Сам он свою вину полностью отрицает, говорит, что дело в отношении него сфальсифицировано. Сегодня в зале суда были допрошены сотрудники милиции, которые в 2014 году имели отношении к расследованию и фиксации событий, от оперативных сотрудников до дежурных по линии 102, но никто из них не смог пояснить что-либо существенное по делу. Следующее заседание назначено на начало марта.

Видео: 

Kernes Nikolaeva avi

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