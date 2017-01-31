8 стран ЕС призвали усилить сотрудничество с США в деле поддержки Украины

Восемь стран Евросоюза призвали к более тесному сотрудничеству с США в деле поддержки реформ в Украине.

О проекте обращения 8 стран Евросоюза сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на документ, в котором говорится, что продвижение демократических реформ в Украине отвечает и интересам ЕС, и интересам США.

Авторы обращения - Великобритания, Дания, Латвия, Литва, Польша, Швеция, Финляндия и Эстония - подчеркивают, что Украина может стать показательным примером для всего региона, но это потребует долгосрочных политических обязательств, а также международной поддержки.

Документ появился в условиях обеспокоенности Европы тем, что президент США Дональд Трамп будет проводить курс на улучшение отношений с Россией и в этой связи сократит помощь Украине.

Проект будет представлен на обсуждение министров иностранных дел стран ЕС 6 февраля.

Как сообщалось ранее в январе, Украина ждет четыре транша от МВФ и два от Евросоюза в 2017 году.