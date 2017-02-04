 

Администрация президента подтвердила дату и время разговора Порошенко с Трампом

04 февраля 2017 г. 15:09
Источник: Новое Время
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В пресс-службе президента Украины Петра Порошенко подтвердили, что сегодня он проведет телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

"В субботу вечером президент Украины Петр Порошенко проведет телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом", - сообщает пресс-служба.

Напомним, сегодня в Белом доме проинформировали, что 4 февраля Трамп пообщается по телефону с Порошенко.

Отмечается, что Трамп также поговорит с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Разговор состоится в 16:45 по местному времени.

Напомним, ранее Порошенко в интервью The Wall Street Journal на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что надеется на встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в феврале.

Порошенко также выразил мнение, что Украина может рассчитывать на поддержку американских властей во время пребывания на посту президента Трампа.

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