Адвокат ходатайствует о приобщении к делу Сущенко документов из Украины

Адвокат незаконно арестованного в РФ журналиста Укринформа Романа Сущенко Марк Фейгин подал ходатайства о приобщении к делу полученных из Украины документов.

Об этом он рассказал в интервью.

"Процессуальных действий по делу Сущенко сейчас не предвидится. Тем временем я получил документы и подал ходатайства об их приобщении к делу. Это справка о журналистском образовании Романа, заявление ГУР МОУ, что он не является их сотрудником, а также полученная от Укринформа выписка из трудовой книжки Сущенко (ранее СМИ РФ давали ложную информацию, что якобы СБУ изъяла в Укринформе личное дело Сущенко - ред.)", - сообщил Фейгин.

Он также напомнил, что через две недели в Лефортовском суде состоится заседание о продлении ареста Роману Сущенко. Защита, по словам адвоката, будет и далее настаивать на изменении "меры пресечения" на домашний арест.

Корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление, отметив, что оно не соответствует действительности.

Срок содержания Сущенко под стражей был продлен по решению Лефортовского суда до 30 января 2017 года.

Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.