Адвокат назвал надуманными обвинения Мартыненко

По словам адвоката, за полтора года Мартинеко мог бы уехать из Украины, но не сделал этого.

Сторона защиты бывшего народного депутата Верховной Рады Николая Мартыненко называет надуманными выдвинутые ему обвинения.

"Предъявленные ему обвинения не то что необоснованные, они надуманы", - сказал адвокат Игорь Черезов.

По словам адвоката, никакой необходимости в задержании его подзащитного и избрании меры пресечения не было и нет, поскольку дело расследуется уже полтора года и за это время Мартыненко мог неоднократно покинуть Украину.

Также Черезов считает необоснованной сумму залога в 300 миллионов гривень, поскольку эта сумма должна быть адекватной для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого, а не быть якобы суммой компенсации причиненного вреда.

Также Черезов считает необоснованной сумму залога в 300 миллионов гривень, поскольку эта сумма должна быть адекватной для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого, а не быть якобы суммой компенсации причиненного вреда.

В НАБУ также сообщили, что задержали второго фигуранта по данному делу. Отмечалось, что задержанное лицо также известно, как обвиняемое в другом уголовном производстве о нанесении ущерба ОАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 млн гривень, расследование которого детективы НАБУ завершили в декабре прошлого года.