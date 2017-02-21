Адвокат Трампа отрицает, что передавал в Белый дом план отмены санкций против РФ

При этом в интервью NBC News он подтвердил, что бывший соратник Трампа с криминальным прошлым Феликс Сатер попросил его приехать на встречу в Нью-Йорк в прошлом месяце, и привез с собой Артеменко.

"Я признаю, что короткая встреча состоялась, но категорически возражаю обсуждение этой темы (по предложению нардепа Андрея Атременка об отмене санкции против РФ – ред.) или предоставления каких-либо документов в Белый дом и / или генералу Флинну", – сказал Коэн. – Я не видел генерала Флинна в то время как я был в Белом доме, и я не тратил ни двух, ни секунды на обсуждение этого».

"Я знаю Феликса (Сатера – ред.) в течение многих лет. Я получил телефонный звонок: "Эй, Майк, у тебя есть несколько минут? Могу ли я встретиться с тобой попить кофе? Ты не возражаешь, если я возьму с собой друга?? Разве я знал, что это будет парень, который хочет баллотироваться на пост президента Украины?".

Коэн заявил, что он не имел никакой финансовой заинтересованности во встрече и не получил вознаграждение за присутствие на ней. Коэн добавил, что даже если он и взял конверт с украинским мирным планом для Белого дома, "ну и что? Что-то не так с этим?".