Адвокаты Януковича отказались изучать материалы дела о госизмене

Защита экс-президента Украины Виктора Януковича не приступала к ознакомлению с материалами уголовного производства о государственной измене, поскольку не считает следствие завершенным.

"Мы не начали ознакомление и не будем этого делать, пока не будут выполнены все следственные действия, предусмотренные постановлением главного военного прокурора о продлении сроков следствия. Мы не согласны с тем, что следствие было окончено, поэтому принимать документы для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины мы не можем, у нас для этого нет правовых оснований", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Игорь Федоренко.

Он сообщил, что была подана соответствующая жалоба в Печерский районный суд Киева о признании незаконными действий следователя прокуратуры.