 

Агрессивная политика Кремля привела к активизации НАТО

14 января 2017 г. 16:20
Источник: Интерфакс-Украина
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Агрессивная политика России привела к активизации структур Североатлантического Альянса и заставила его продемонстрировать свою способность к решительным действиям, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер в своей статье для издания ZN.UA отметила, что в противовес Европейскому Союзу, который переживает системный кризис, блок НАТО сегодня лишь усиливается.

"В Евросоюзе ключевые тренды сегодняшнего дня — дезинтеграция и евроскептицизм. Вместе с тем НАТО "просыпается": нельзя не заметить активизацию всех структур блока, демонстрацию способности к решительным шагам (например, направление военного контингента в Балтию, расширение присутствия в Польше и Румынии), действенный поиск адекватных ответов на новые типы угроз (включительно с кибератаками и информационными провокациями). В лице России альянс — очевидно, впервые со времени развала СССР — получил противника: настоящего, ощутимого и географически локализованного", - отмечает И.Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, сегодня ни у кого в НАТО нет иллюзий по поводу событий в Украине.

Вице-премьер также подчеркивает, что для Украины интеграция в НАТО — это способ создания современной боеспособной армии. "Этот процесс уже идет, и сотрудничество с НАТО уже теперь играет в нем ключевую роль", – пишет она.

И.Климпуш-Цинцадзе также отметила, что стандарты НАТО предусматривают не только боеспособную армию, но и прозрачный оборонительный бюджет, искоренение коррупции в государственных закупках на оборонные потребности, техническое переоснащение войск и готовность к новым типам угроз, генерирующих гибридный тип войны.

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