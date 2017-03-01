Ахметов попал в рейтинг миллиардеров от Bloomberg

Украинский олигарх Ринат Ахметов - единственный из украинцев, кто попал в рейтинг миллиардеров, составленный изданием Bloomberg.

Список состоит из 500 человек.

Ахметов занимает 483 строчку с оценкой в 3,66 миллиардов долларов. При этом, из рейтинга видно, что состояние Ахметова уменьшается.

На первом месте в рейтинге Билл Гейтс, имеющий 85,2 миллиарда.

На 55 месте бизнесмен Лакшми Миттал, которому в Украине принадлежит "Криворожсталь". Его состояние оценили в 16,3 миллиарда долларов.

За этот год выросло состояние председателя совета директоров Tesla Motors Илона Маска. Сейчас его состояние оценивается в 11,5 миллиарда долларов. Он занимает 99 место.

На 190 месте экс-премьер Италии, друг Путина Сильвио Берлускони с 7,14 миллиардами.

В списке много российских бизнесменов. На 52 месте российский бизнесмен Владимир Потанин с 16,5 миллиардами.

На 103 месте разместился друг Путина бизнесмен Геннадий Тимченко с 11,4 миллиардов долларов. С 2014 года он подпадает под санкции. Согласно рейтингу, его состояние уменьшалось, однако в 2016 году наметилась тенденция на увеличение.

На 217 - Олег Дерипаска с 6,63 миллиардами долларов.