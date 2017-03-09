Активисты блокады ответили Аброськину: оружие сдавать не будут

Активисты штаба блокады заявили, что не намерены сдавать оружие.

Таким образом они ответили на заявление главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, который ранее сказал, что полиция запретила ввоз на территорию области оружия, даже если есть разрешение на его владение.

"Штаб блокады торговли с оккупантами хочет напомнить государственному служащему Аброськину содержание ст. 19 Конституции Украины. "Правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренных Конституцией и законами Украины", - написали активисты в Facebook.

По их мнению, такие действия полиции являются незаконными и выполнять их активисты не намерены.

"Ограничения прав граждан, введеные по желанию начальника Нацполиции в Донецкой области - являются незаконными, следовательно выполняться Штабом не будут", - говорится в сообщении.