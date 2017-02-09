 

Активисты отмыли берлинский артефакт, оскверненный депутатом Гончаренко

09 февраля 2017 г. 16:55
Источник: Украинские новости
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Несколько активистов одной из киевских молодежных организаций отмыли часть Берлинской стены, установленной у посольства Германии в Киеве, и оскверненной депутатом Рады от Блока Петра Порошенко Алексеем Гончаренко, сообщают Вести.

При этом издание цитирует слова одного из этих активистов Олег Прилипка: "Жест (Гончаренко) не имеет ничего общего со здравым смыслом, международной дружбой, дипломатией - более того, он (Гончаренко) осквернил память немецкого народа на территории посольства. Гончаренко, как депутат, опозорил народ Украины - он не должен был заниматься вандализмом на чужой памяти, как мелкий хулиган".

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