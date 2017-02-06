Активисты пикетируют Дзержинский суд: требуют отменить результаты конкурса памятников на площади Свободы

Активисты, представители архитектурной общины и просто горожане пришли пикетировать Дзержинский суд, на месте около 50 людей, но люди еще продолжают подходить.

Они не согласны с выбором комиссии и выступ за отмену результатов конкурса и просят оставить площадь Свободы пустой, пока общественность не определится с выбором.

Активисты в лице представителя Антикоррупционного центра Дмитрия Булаха намерены добиться рассмотрения иска об обмене конкурса, пока им дважды отказывали в рассмотрении.

Они также отметили, что не надеются на удовлетворении иска, но рассчитывают на апелляцию и проведение международного конкурса.