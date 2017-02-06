 

Активисты пикетируют Дзержинский суд: требуют отменить результаты конкурса памятников на площади Свободы

06 февраля 2017 г. 13:44
295 просмотров

Активисты, представители архитектурной общины и просто горожане пришли пикетировать Дзержинский суд, на месте около 50 людей,  но люди еще продолжают подходить.

Они не согласны с выбором комиссии и  выступ за отмену результатов конкурса и просят оставить площадь Свободы пустой, пока общественность  не определится с выбором.

Активисты в лице представителя Антикоррупционного центра Дмитрия Булаха намерены  добиться рассмотрения иска об обмене конкурса, пока им дважды отказывали в рассмотрении.

Они также отметили, что не надеются на удовлетворении иска,  но  рассчитывают на апелляцию и проведение международного конкурса.

Видео: 

Активисты требуют отменить результаты конкурса памятников на площади Свободы - 06.02.2017

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.