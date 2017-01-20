 

Актриса Кристен Стюарт стала соавтором статьи об искусственном интеллекте

20 января 2017 г. 13:16
Источник: Левый берег
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Известная голливудская актриса Кристен Стюарт ("Сумерки", "Персональный покупатель") выступила соавтором научной статьи об использовании технологии искусственного интеллекта в искусстве.

Как сообщает TJournal со ссылкой на журнал Quartz, статья опубликована в онлайн-базе научных работ ArXiv Корнеллского университета и носит название "Воплощение импрессионизма в жизнь с помощью нейронной передачи стиля в фильме Come Swim".

Come Swim – короткометражный фильм Кристен Стюарт, ставший ее режиссерским дебютом. Премьера фильма пройдет на Санденсе, фестивале независимого американского кино.

В статье указано, что при создании фильма использовали машинное обучение, чтобы обрабатывать кадры в художественном стиле картин, нарисованных самой Стюарт. По словам авторов исследования, Come Swim — это «импрессионистический портрет убитого горем человека под водой», а технология должна подчеркнуть ключевые сцены.

По словам Стюарт, Йоши и Шапиро, на ранних стадиях новизна технологии давала им ложное чувство о высоких результатах их деятельности. Команде любые обработанные кадры казались «сносными» и потребовалось немало времени, чтобы привыкнуть к нейросетям.

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