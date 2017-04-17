 

Алеппо: Турция осудила атаку на мирных жителей

17 апреля 2017 г. 13:47
Источник: Укринформ
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В министерстве иностранных дел Турции осудили атаку на конвой эвакуируемых сирийцев в районе Рашидин провинции Алеппо, которая унесла жизни более сотни человек.

Об этом сообщает Anadolu.

"В заявлении МИД Турции осуждает атаку, жертвами которой стали десятки сирийцев, в основном мирные жители, и выражает соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

В заявлении также подчеркивается, что для предотвращения подобных трагедий необходимо создать зоны безопасности в Сирии.

Как сообщалось, 15 апреля в подконтрольном повстанцам районе Рашидин начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле автобуса, который эвакуировал людей из городов Фуа и Кефрая. Согласно последним данным, в результате нападения погибли 126 человек, среди них 68 - дети.

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