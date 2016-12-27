Американцы вывели сорт лечебной марихуаны

Супруги из штата Калифорния Скотт Палмер и Кристи Ноблич вывели собственный сорт лечебной марихуаны и назвали его Кива. Они используют его для производства шоколада.

В 2010 году Палмер и Ноблич искали в супермаркете легальные сладости с лечебным каннабисом, но так и не найдя ничего с приемлемым вкусом, решили создать собственный бренд.

Супруги вывели сорт лечебной марихуаны, которая помогает снимать боль в суставах и тревогу и выпускают его в форме шоколадных плиток.

Сейчас Кива является одним из самых популярных брендов медицинского каннабиса в Калифорнии.

"Кива стал золотым стандартом по разработке торговой марки и упаковки", - говорит Пэм Веббер, директор по маркетингу компании 99designs.

В половине штатов США разрешено использование марихуаны в медицинских и рекреационных целях. По оценкам Bloomberg, рынок легальной марихуаны к 2026 году достигнет отметки $ 50 млрд долларов США, пишет профильное издание Digiday.

Название бренда не имеет ничего общего с бывшим руководителем департамента борьбы с наркопреступностью Ильей Кивой и является совпадением