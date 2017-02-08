Американские сенаторы подготовили вето на снятие санкций с России

Группа сенаторов подготовила законопроект, который позволит наложить вето на возможное снятие президентом Дональдом Трампом санкций с России.

Как сообщает телекомпания CNN, несколько членов верхней палаты конгресса во главе с Линдсеем Грэмом и Беном Кардином стали авторами документа, который будет представлен сенату в среду.

Суть его заключается в том, что если Белый дом захочет снять санкции с России, то ему для начала придется предоставить конгрессу детальное обоснование этого решения, а затем должен наступить 120-дневный период, в течение которого уже сами конгрессмены решат, соглашаться им с президентом или нет.

Среди сторонников законопроекта CNN называет Джона Маккейна, Марко Рубио, Клер Маккаскилл и Шеррода Брауна, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии.

Против снятия санкций выступает и глава комитета по международным делам сената США Боб Коркер. Как подчеркнул его пресс-секретарь, политик "придерживается четкой позиции, что санкции с России снимать нельзя из-за ее дестабилизирующего поведения на Украине".

Как сказал CNN Бен Кардин, он рассчитывает, что в случае вынесения на голосование проект, позволяющий не допустить отмены санкций, вполне может набрать 67 голосов, которые нужны для его утверждения.