Американские журналисты опубликовали открытое письмо к Трампу

Сотрудники американских СМИ опубликовали открытое письмо к избранному президенту США Дональду Трампу, в котором объяснили свое видение отношений между его администрацией и пресс-корпусом.

Текст письма размещен на сайте журнала Columbia Journalism Review, который издает Высшая школа журналистики при Университете Колумбии.

"Вы запретили новостным организациям освещать информацию о вас. Вы использовали Twitter, чтобы насмехаться и угрожать отдельным журналистам, и призвали своих сторонников поступить так же. Вы выступали за более свободные законы о клевете и угрожали многочисленными исками. Вы избегали прессы, если была такая возможность, и нарушили нормы формирование пресс-пула и регулярных пресс-конференций. Вы высмеяли инвалидность журналиста, который написал то, что вам не нравится", - говорится в письме.

Журналисты отмечают, что Трамп продолжает линию поведения, которую он использовал во время предвыборной кампании, и сознательно осложняет отношения со СМИ. По их мнению, такая линия поведения - личный выбор президента, ведь Конституция в конце концов защищает свободу печати и не диктует президенту, когда проводить пресс-конференции и как относиться к СМИ.

"Однако, в то же время, когда вы имеете полное право устанавливать основные правила взаимодействия с прессой, мы можем делать так же. Это, наконец, наше эфирное время и колонки, на которые вы хотите повлиять. Мы, не вы, решаем, как лучше работать для наших читателей, слушателей и зрителей", - подчеркивается в обращении.

Журналисты подчеркивают, что будут публиковать материалы независимо от доступа к администрации, могут отказаться от освещения публичных событий или от участия во встречах "офф-рекорд" (не под запись), и сами будут определять, сколько эфирного времени давать представителям Трампа.

"Мы будем стремиться высказать свою точку зрения, даже если вы будете пытаться закрыть нас. Мы не обязаны переделывать наш радиоэфир или колонки под людей, которые постоянно искажают правду", - отмечается в письме.

Ранее на этой неделе американский еженедельник Times сообщил, что администрация Трампа всерьез рассматривает план "выселения" аккредитованных журналистов из Белого дома в другое помещение. Медиа выступают категорически против, подчеркивая, что это помешает выполнению их работы.

"Ассоциация корреспондентов Белого дома уже отреагировала на план новой администрации выгнать журналистов из Белого дома", - говорится в публикации.

Впервые об этом стало известно в субботу, 14 января, когда трое представителей новой команды подтвердили изданию Esquire, что "план выселения журналистского корпуса из Белого дома находится в серьезной стадии рассмотрения в администрации Трампа".

После этого глава Ассоциации корреспондентов Белого (WHCA) дома Джефф Мейсон встретился с представителем команды избранного президента Шоном Спайсером, чтобы прояснить эти намерения. В понедельник Мейсон выпустил заявление про эту встречу, сообщив, что на ней обсуждались вопросы доступа прессы, место для проведения брифингов, а также отношение Трампа к журналистам.

"Мы обсуждали заинтересованность расширить его (Спайсера - ред.) участие в брифингах в Белом доме, когда избранный президент Дональд Трамп занимает должность. Это побудило его команду рассмотреть вопрос о переносе ежедневных брифингов из зала для брифингов им. Джеймса Брэйди в Белом доме в большее помещение в комплексе Белого дома", - цитирует издание заявление главы WHCA.

С точки зрения отношений Трампа и прессы, Мейсон добавил, что WHCA будет опротестовывать каждый случай, когда репортера выгоняют из брифинга или пресс-конференции".

Отношения Трампа с влиятельными американскими медиа после его победы на выборах оставались сложными. В частности, он продолжал обвинять СМИ в предвзятости и заказных материалах. Последний случай произошел во время первой пресс-конференции Трампа на прошлой неделе, когда он публично отказал в вопросе телеканала CNN, обвинив его в "подлоге новостей". Перед этим CNN заявил про отчет американской разведки, в котором приведены доказательства сбора Россией компромата на Трампа.