 

Amnesty International зафиксировала ухудшение ситуации с правами человека в Украине

22 февраля 2017 г. 9:33
Источник: Левый берег
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Международная правозащитная организация Amnesty International отмечает ухудшение ситуации с правами человека в Украине.

Это связано с вооруженным конфликтом на Донбассе и аннексией Крыма, говорится в распространенном 22 февраля годовом отчете правозащитников.

"На востоке Украины... и украинские войска, и силы пророссийских сепаратистов продолжали пользоваться безнаказанностью, несмотря на совершенные нарушения норм международного гуманитарного права, включая такие военные преступления, как пытки", – утверждают правозащитники.

По их данным, обе стороны конфликта на Донбассе незаконно задерживали людей, подозреваемых в поддержке другой стороны, в том числе для того, чтобы использовать их в обменах пленными.

Отмечается, что СМИ, которые воспринимались как пророссийские, столкнулись с притеснениями в Украине.

О ситуации в оккупированном Россией Крыму в Amnesty International указывают, что независимые журналисты на полуострове не могут работать открыто, а работники СМИ с материковой части Украины не могут попасть в Крым. Правозащитники отмечают, что ни одно насильственное исчезновение, которое последовало за российской оккупацией, не было расследовано эффективно.

Оценив ситуацию в 159 государствах, правозащитники пришли к выводу, что во всем мире происходит выхолащивание главных прав и свобод человека. При этом под особой угрозой, по мнению правозащитников, находится принцип равенства прав всех людей.

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