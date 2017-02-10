 

Анкара: Россия знала, что бьет по турецким военным в Сирии

10 февраля 2017 г. 20:35
Источник: Укринформ
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В Генштабе вооруженных сил Турции сообщили, что российская сторона знала о расположении турецких военных в зоне авиаудара на севере Сирии.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что военные в течение 10 дней находились в точке, по которой российский истребитель нанес ракетный удар, и не меняли место дислокации.

В генштабе подчеркнули, что турецкие вооруженные силы регулярно обмениваются информацией с российскими коллегами, поскольку 12 января 2017 года стороны подписали меморандум о координации действий авиации в Сирии.

"9 февраля генеральный штаб вооруженных сил Турции сообщил, что российский истребитель нанес ракетный удар по турецким военнослужащим, находившимся на территории Сирии и принимавшим участие в операции "Щит Евфрата". В результате обстрела погибли трое турецких военнослужащих, 11 получили ранения", - сообщает издание.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных и назвал инцидент "несчастным случаем".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военные РФ руководствовались координатами, переданными Турцией. По его словам,  инцидент не является результатом ошибки турецкой разведки, которая передала России неверные координаты, а "это была несогласованность в предоставлении координат".

Антитеррористическая операция вооруженных сил Турции  "Щит Евфрата"  продолжается на севере Сирии  с 24 августа 2016 года.  В турецком генштабе сообщали, что, по данным на 5 февраля, от террористов была очищена территория площадью 1880 кв.км, на которой расположено 228 населенных пункта, уничтожено 2156 террористов ИГИЛ и 321 боевик PYD (сирийское крыло Pабочей партии Курдистана).

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и другие силы. Значительную часть Сирии контролируют боевики ИГИЛ.

В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с США. В сентябре 2015 года к участию в конфликте присоединилась Россия.

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