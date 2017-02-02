Антииммиграционный указ Трампа теперь не влияет на собственников грин-карт

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что антииммиграционные ограничения теперь не будут действовать на собственников грин-карт. Спайсер отметил, что теперь владельцам грин-карт не нужно будет проходить повторную проверку, если они являются легальными постоянными жителями США, сообщает Reuters.

Наложенный на владельцев грин-карт запрет был одним из самых неоднозначных моментов антииммиграционного указа американского президента Дональда Трампа. На собственников накладывался автоматический запрет на въезд, который они могли оспорить в индивидуальном порядке.