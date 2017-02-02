 

Антииммиграционный указ Трампа теперь не влияет на собственников грин-карт

02 февраля 2017 г. 11:30
Источник: Зеркало недели
56 просмотров

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что антииммиграционные ограничения теперь не будут действовать на собственников грин-карт. Спайсер отметил, что теперь владельцам грин-карт не нужно будет проходить повторную проверку, если они являются легальными постоянными жителями США, сообщает Reuters.

Наложенный на владельцев грин-карт запрет был одним из самых неоднозначных моментов антииммиграционного указа американского президента Дональда Трампа. На собственников накладывался автоматический запрет на въезд, который они могли оспорить в индивидуальном порядке.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.