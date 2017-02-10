 

Апелляционный суд оставил в силе запрет указа Трампа о беженцах

10 февраля 2017 г. 10:21
Источник: Левый берег
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Апелляционный суд в Сан-Франциско отказался восстановить действие указа президента США Дональда Трампа, вводящего запрет на въезд в страну граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Об этом сообщает Би-би-си.

Белый дом уже пообещал опротестовать это решение в Верховном суде. "Увидимся в суде. На кону стоит вопрос национальной безопасности", - написал Трамп в твиттере.

В объяснении апелляционного суда говорится о том, что люди имеют право на свободное перемещение и право на защиту от дискриминации. В документе также указано, что указ не должен способствовать разделению семей.

При этом суд указал, что нет свидетельств того, что граждане из семи стран, въезд которым в США ограничил своим указом глава Белого дома, действительно планировали теракт на территории Соединенных Штатов.

Указ от 27 января запретил въезд в США граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Также ограничения касаются всех беженцев за исключением отдельных категорий жителей Сирии.

4 февраля федеральный суд в Сиэтле принял решение приостановить действие указа, после того как иск об отмене документа подал Вашингтон, а впоследствии и другие штаты.

Суд пояснил, что указ не будет иметь силы до тех пор, пока иск не будет рассмотрен. Министерство юстиции США обжаловало это решение в апелляционном суде.

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