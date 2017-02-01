Apple ищет юридические основания для отмены антииммиграционного указа Трампа

Глава Apple Тим Кук заявил о том, что компания разрабатывает стратегию отмены антииммиграционного указа президента США Дональда Трампа о запрете на въезд на территорию США мигрантов из семи мусульманских стран, сообщает The Wall Street Journal.

По словам Кука, указ повлиял на сотни работников Apple и он ведет переговоры с "очень высокопоставленными чиновниками Белого дома" и пытается объяснить то, почему отмена данного указа необходима не только компании, но и всей стране.

Какие конкретно шаги предпримет Apple Кук не уточнил, заявив, что компания "хочет поступить конструктивно и продуктивно".