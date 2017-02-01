 

Apple ищет юридические основания для отмены антииммиграционного указа Трампа

01 февраля 2017 г. 13:33
Источник: Зеркало недели
61 просмотр

Глава Apple Тим Кук заявил о том, что компания разрабатывает стратегию отмены антииммиграционного указа президента США Дональда Трампа о запрете на въезд на территорию США мигрантов из семи мусульманских стран, сообщает The Wall Street Journal.

По словам Кука, указ повлиял на сотни работников Apple и он ведет переговоры с "очень высокопоставленными чиновниками Белого дома" и пытается объяснить то, почему отмена данного указа необходима не только компании, но и всей стране.  

Какие конкретно шаги предпримет Apple Кук не уточнил, заявив, что компания "хочет поступить конструктивно и продуктивно".

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.