АПУ наняла американскую компанию для лоббирования интересов Украины, - DW

Администрация президента Украины Петра Порошенко наняла компанию BGR Group, основателем которой является бывший глава комитета Республиканской партии США и губернатор штата Миссисипи Хейли Барбур, для лоббирования интересов Украины. Об этом сообщает DW со ссылкой на документы, размещенные на сайте отдела регистрации иностранных агентов (FARA) Министерства юстиции США.

"Все физические лица и фирмы, которые выполняют заказы иностранных правительств, должны сообщать о таких действиях и обнародовать данные о клиентах и контрактах. BGR Group подала соответствующую информацию в FARA 1 января 2017 года. Адрес клиента в представленной информации - "Банковая 11, Киев, Украина", - говорится в сообщении.

Как отмечается, целью деятельности компании указано "усиление связей между США и Украиной и привлечение американских частных предпринимателей к инвестированию в Украину".

Кроме того, сообщается, что в конце декабря 2016 года Барбур и BGR Group договорились с Украиной о "выработке и имплементации стратегии в сферах развития бизнеса и правительственных связей, в частности, и об "организации встреч" с американскими чиновниками.

"Как отмечается в предоставленной FARA информации, Украина будет платить BGR Group ежемесячно 50 тысяч долларов по крайней мере до конца 2017 года", - говорится в сообщении.