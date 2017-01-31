Арестованных по делу о госизмене сотрудников ФСБ обвинили в сотрудничестве с ЦРУ

Российские власти настаивают, что сотрудники ФСБ, арестованные по делу о кибератаках и госизмене, передавали конфиденциальную информацию Центральному разведывательному управлению США, сообщает со ссылкой на осведомленный источник Интерфакс.

"Начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в том, что, нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ", - заявил собеседник.

При этом отмечается, что всего по данному делу арестованы четыре человека.

"Каждый из фигурантов занимался своим делом - кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами. И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались", - рассказал источник.

Ранее, 25 января, стало известно об аресте руководителя одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, а также главы отдела по расследованию киберпреступлений Лаборатории Касперского Руслана Стоянова.