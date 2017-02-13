 

Асад ждет сотрудничества с Трампом - NYT

13 февраля 2017 г. 19:32
Источник: Зеркало недели
10 просмотров

Обвинения со стороны Amnesty International в казни тысяч заключенных сирийский президент назвал "фейком".

Президент Сирии Башар Асад сказал, что предвидит сотрудничество с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом он отметил, что даже может подумать о допуске американских солдат на сирийскую территорию одного дня.

Об этом сообщает лояльное к Демократической партии издание New York Times. Комментарии Асада сигнализируют о том, что он может быть более склонным иметь дело с Трампом, чем с его предшественником Бараком Обамой, чья администрация постоянно призывала сирийского президента уйти в дтставку и обвиняла его в зверствах.

"У нас нет никаких контактов с американцами. Мы не в том положении", - сказал Асада.

Он не только подчеркнул, что считает себя не виновным в начале гражданской войны, но и выразил убеждение, что миллионы беженцев вернутся в Сирию. Он сказал, что некоторые из них уже вернулись, поскольку жизнь в Дамаске "безопасна и почти нормальна".

Недавно Amnesty International обнародовала отчет, в котором сирийское правительство обвиняют в казни 13 тысяч людей в тюрьмах без суда. Асад отверг эти обвинения, "Мы живем во времена фейковых новостей, знаете", - сказал он.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.