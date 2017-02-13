Асад ждет сотрудничества с Трампом - NYT

Обвинения со стороны Amnesty International в казни тысяч заключенных сирийский президент назвал "фейком".

Президент Сирии Башар Асад сказал, что предвидит сотрудничество с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом он отметил, что даже может подумать о допуске американских солдат на сирийскую территорию одного дня.

Об этом сообщает лояльное к Демократической партии издание New York Times. Комментарии Асада сигнализируют о том, что он может быть более склонным иметь дело с Трампом, чем с его предшественником Бараком Обамой, чья администрация постоянно призывала сирийского президента уйти в дтставку и обвиняла его в зверствах.

"У нас нет никаких контактов с американцами. Мы не в том положении", - сказал Асада.

Он не только подчеркнул, что считает себя не виновным в начале гражданской войны, но и выразил убеждение, что миллионы беженцев вернутся в Сирию. Он сказал, что некоторые из них уже вернулись, поскольку жизнь в Дамаске "безопасна и почти нормальна".

Недавно Amnesty International обнародовала отчет, в котором сирийское правительство обвиняют в казни 13 тысяч людей в тюрьмах без суда. Асад отверг эти обвинения, "Мы живем во времена фейковых новостей, знаете", - сказал он.

