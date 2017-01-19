Ассанж передумал сдаваться США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от экстрадиции в США, так как, по его словам, американские власти не выполнили его требования полностью.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на адвокатов Ассанжа, передает РБК.

Представители журналиста в Соединенных Штатах заявили, что, когда Ассанж в сентябре 2016 года говорил о готовности предстать перед американским судом, если президент помилует его информатора Челси Мэннинг, он имел в виду немедленное помилование аналитика.

"Нет никаких сомнений в том, что президент Обама сделал не то, что Ассанж просил", — отметил защитник главы WikiLeaks Барри Поллак.

Обама смягчил наказание бывшему аналитику разведки США в Ираке Челси Мэннинг, ранее известной как Брэдли Мэннинг, 18 января. Она выйдет на свободу в мае 2017 года.

Мэннинг был осужден в 2013 году на 35 лет заключения за передачу дипломатических и военных документов организации WikiLeaks. Позже в тюрьме он заявил о желании сменить пол. Весной 2015 года Мэннинга официально признали женщиной решением военного апелляционного суда.