Ассоциация с ЕС: Польша просит Европу не забывать, как трудно Украине

Приближение Украины к ЕС может происходить во многих плоскостях, не только за счет перспективы членства.

Об этом в статье для издания Rzeczpospolita написал заместитель главы МИД Конрад Шиманский, информирует польское внешнеполитическое ведомство.

“Удачный процесс реформ в Украине является важным для страны, несмотря на проблему относительно членства в ЕС... Сближение Украины с Европой может происходить в разных политических и экономических плоскостях и членство в ЕС не является единственным выходом", - подчеркнул Шиманский.

По его словам, неспособность завершить ратификационный процесс соглашения об ассоциации Украины с ЕС может означать "крах наиболее серьезного существующего инструмента сотрудничества между ЕС и страной "Восточного партнерства"".

Шиманский отметил, что Польша делала все, что от нее зависило, чтобы убедить Голландию ратифицировать соглашение об ассоциации.

По убеждению заместителя главы МИД Польши, сейчас "удобный случай на развитие в Украине эффективного государства, общественных связей с Западом, а также эффективной экономики".

“По этому делу соглашение об ассоциации создает значительные шансы", - констатировал Шиманский.

Он признал, что этот путь Украины будет сложным, поскольку она должна его преодолевать при "неблагоприятных обстоятельствах".

“Польша все время об этом напоминает очень требовательным европейским партнерам. Однако, фиаско этого соглашения было бы настоящим ударом для этих процессов на долгие годы", - идет речь в статье заместитель главы МИД Польши.