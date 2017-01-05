 

АТО: боевики 14 раз нарушили "тишину", ранен украинский военный

05 января 2017 г. 20:25
Источник: Укринформ
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Российско-террористические войска в течение дня 14 раз стреляли по позициям Вооруженных сил Украины в зоне АТО. Огонь велся на всех направлениях.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО.

"Из 120-мм минометов и гранатометов различных систем на Луганском направлении – по Новозвановке. Из гранатометов – по Талаковке, а по Новотроицкому вел огонь снайпер. На Мариупольском направлении – из гранатометов и стрелкового оружия – по Павлополю, Марьинке, Водяному и Новотроицкому. На Донецком направлении из 152-мм артиллерии вели огонь по нашим позициям в районе Троицкого, а из гранатометов и стрелкового оружия – по Луганскому и Авдеевке", - отметили в штабе.

Сообщается также, что один украинский военнослужащий был ранен.

Видео: 

Речник АТО Леонід Матюхін. Дайджест подій 05.01.2017 (вечір)

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