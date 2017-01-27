 

АТО: боевики из танка обстреляли Лебединское

27 января 2017 г. 19:50
Источник: Укринформ
12 просмотров

Российско-оккупационные войска продолжают использовать минометы и артиллерию, пренебрегая любыми договоренностями. В течение пятницы, 27 января, на Донбассе зафиксировано 36 обстрелов со стороны боевиков. Двое украинских военных получили ранения.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО.

"На Мариупольском направлении по Лебединскому огонь вела 122 миллиметровая артиллерия, а также танк и 82 миллиметровые минометы противника. По Широкиному - 120 и 82 миллиметровые минометы. Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Березовое, Талаковку и Широкино боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. По Новотроицкому и Гнутово вел огонь также снайпер", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении, по данным штаба, оккупанты из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по Зайцевому и Луганскому, а из минометов различных калибров обстреляли Авдеевку и Троицкое.

"На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов – Новозвановку. Из минометов и гранатометов – Троицкое, Новозвановку, Крымское и Новоолександровку", - добавили в пресс-центре.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.