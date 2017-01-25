 

АТО: боевики накрыли Красногоровку реактивным огнем

25 января 2017 г. 20:33
Источник: Укринформ
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В течение среды на Донбассе зафиксирован 21 обстрел со стороны оккупационных сил. Один украинский военный получил ранения.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО.

"Оккупанты продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. На Мариупольском - из 122-миллиметровой артиллерии, 120 миллиметровых минометов вели огонь по Красногоровке. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Новотроицкое. По Новотроицкому и Марьинке огонь вел снайпер, а по Широкино – БМП противника", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Орехово и Новозвановку.

"На Донецком направлении – из 120 и 82 миллиметровых минометов по Авдеевке и Троицкому. Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - добавили в штабе.

Сообщается также, что около 15.00 российско-оккупационные войска, используя реактивные системы залпового огня обстреляли населенный пункт Красногоровка. 4 снаряда попали непосредственно по городу и один неподалеку.

Видео: 

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