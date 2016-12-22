 

АТО: боевики обстреляли Мироновку из 152-мм артиллерии, Луганское - из ПТРК

22 декабря 2016 г. 19:43
Источник: Укринформ
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Российско-оккупационные войска сосредоточили почти весь огонь на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Из артиллерии калибра 122 миллиметра оккупанты обстреливали наши позиции в районе Луганского. Из 120-миллиметровых минометов - Луганское и Старогнатовку. Из 82 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов – Авдеевку, Новгородское, Верхнеторецкое и опять же Луганское", - говорится в сообщении.

В штабе проинформировали, что около 08.30 российско-оккупационные войска начали артиллерийский и минометный обстрел позиций наших войск на Светлодарской дуге и под его прикрытием совершили попытку атаки.

"Ответным огнем они были остановлены и отошли. Впрочем, уже в 10.00 боевики возобновили обстрелы из 122-миллиметровых артиллерийских систем и 120-миллиметровых минометов и вновь попытались атаковать наши позиции. После открытия ответного огня противник отступил и повторных попыток атак не совершал", - отметили в пресс-центре.

Кроме того, в течение дня противник дважды обстрелял н.п. Мироновка из крупнокалиберной 152-мм артиллерии.

На Мариупольском направлении со 120-ти и 82-миллиметровых минометов противник обстрелял Красногоровку и Водяное.

"На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-миллиметровых минометов враг вел огонь по Крымскому. В целом, по состоянию на 18 часов зафиксировано 15 обстрелов", - подытожили в штабе АТО.

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