 

АТО: боевики применяют "Грады", танки и минометы

26 января 2017 г. 20:28
Источник: Укринформ
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Сегодня, 26 января, боевики 31 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Всего, по состоянию на 18.00, произошол 31 обстрел", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оккупанты продолжают обстреливать наши позиции из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров они вели огонь по Лебединском, Красногоровке, Талаковке, Широкино и Водяном. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Широкино, Новогригоровке и Павлополю. По Широкино вел огонь и танк. По Новотроицком – снайпер.

На Луганском направлении по Новозвоновке российско-окупаційнівійська применили РСЗО БМ-21 “Град”, выпустив в сторону наших позиций 20 снарядов. Водяное и Попасну обстреляли из 82 миллиметровых минометов.

На Донецком направлении использовали 82 миллиметровые минометы, обстреливая наши позиции в районе Авдеевки. Из гранатометов различных систем – Новозвановку и опять же Авдеевку.

В штабе сообщили, что один наш военнослужащий погиб.

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